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04.02.2017 Юлия Путинцева переигрывает Светлану Кузнецову в четвертьфинале St.Petersburg Ladies Trophy
Двадцатидвухлетняя казашка Юлия Путинцева преодолела сопротивление 31-летней россиянки Светланы Кузнецовой, в 1/4 финала St.Petersburg Ladies Trophy, - 6/3, 6/7, 7/5. За два часа и тридцать четыре минуты, ...
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03.02.2017 Доминика Цибулкова переигрывает Елену Веснину на турнире в Санкт-Петербурге
Двадцатисемилетняя словачка Доминика Цибулкова преодолела сопротивление 30-летней россиянки Елены Весниной, в 1/4 финала St.Petersburg Ladies Trophy, - 6/3, 6/3. За один час и двадцать пять минут, ...
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03.02.2017 Элина Свитолина вышла в полуфинал соревнований в Тайване
22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина одолела сопротивление 22-летней туниски Онс Жабер, в 1/4 финала Taiwan Open, - 6/1, 3/6, 7/6. За один час и пятьдесят пять минуты, Свитоина стоящая ...
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03.02.2017 Люси Шафаржова пробилась в полуфинал Taiwan Open
29-летняя чешская теннисистка Люси Шафаржова одолела сопротивление 25-летней японки Мисаки Дои, в 1/4 финала Taiwan Open, - 6/4, 7/6. За один час и сорок три минуты, Шафаржова стоящая на 55-й строке ...
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03.02.2017 Франция. Аслан Карацев завершил выступление на «Челленджере» в Кемпере
В четвертьфинальном поединке «Челленджера» (Франция, Кемпер) двадцатитрёхлетний россиянин Аслан Карацев (позиция в atp «двести пятьдесят пять») оказался слабее местного ...
Последние новости
После побед Ришара Гаске и Жиля Симона в «Кубке Дэвиса» противостояние «Франция vs Япония» — 2:0
В поединке I этапа «Кубка Дэвиса» (Мировая группа) тридцатилетний представитель команды Франции, Ришар Гаске (восемнадцатая atp-ракетка), обыграл двадцатичетырёхлетнего Таро ...
В поединке I этапа «Кубка Дэвиса» (Мировая группа) тридцатилетний представитель команды Франции, Ришар Гаске (восемнадцатая atp-ракетка), обыграл двадцатичетырёхлетнего Таро ...
Стартовая победа Ника Киргиоса позволила увеличить отрыв Австралии от Чехии в «Кубке Дэвиса»
В поединке I этапа «Кубка Дэвиса» (Мировая группа) двадцатиоднолетний представитель команды Австралии, Ник Киргиос (15-ая atp-ракетка), обыграл двадцатишестилетнего Яна Сатрала ...
В поединке I этапа «Кубка Дэвиса» (Мировая группа) двадцатиоднолетний представитель команды Австралии, Ник Киргиос (15-ая atp-ракетка), обыграл двадцатишестилетнего Яна Сатрала ...
Австралия обошла Чехию в «Кубке Дэвиса» из-за проигрыша Иржи Веселы
В стартовом поединке «Кубка Дэвиса» двадцатитрёхлетний представитель команды Чехии, Иржи Веселы (54-ая atp-ракетка), уступил двадцатидвухлетнему Джордану Томпсону (65-ая позиция ...
В стартовом поединке «Кубка Дэвиса» двадцатитрёхлетний представитель команды Чехии, Иржи Веселы (54-ая atp-ракетка), уступил двадцатидвухлетнему Джордану Томпсону (65-ая позиция ...
Доминика Цибулкова сыграет в четвертьфинале St.Petersburg Ladies Trophy
27-летняя словацкая спортсменка Доминика Цибулкова, одолела во 2-м круге St.Petersburg Ladies Trophy, 20-летнюю теннисистку из Хорватии Донну Векич, - 6/2, 6/2. По итогам одного часа и тринадцати минут, ...
27-летняя словацкая спортсменка Доминика Цибулкова, одолела во 2-м круге St.Petersburg Ladies Trophy, 20-летнюю теннисистку из Хорватии Донну Векич, - 6/2, 6/2. По итогам одного часа и тринадцати минут, ...
Кристина Младенович побеждает Винус Уильямс на турнире в Санкт-Петербурге
23-летняя французская спортсменка Кристина Младенович, переиграла во 2-й игре St.Petersburg Ladies Trophy, 36-летнюю оппонентку из США Винус Уильямс, - 6/3, 6/1. По итогам пятидесяти пяти минут, Кристина ...
23-летняя французская спортсменка Кристина Младенович, переиграла во 2-й игре St.Petersburg Ladies Trophy, 36-летнюю оппонентку из США Винус Уильямс, - 6/3, 6/1. По итогам пятидесяти пяти минут, Кристина ...
Елена Веснина вышла в четвертьфинал St.Petersburg Ladies Trophy
30-летняя российская спортсменка Елена Веснина, переиграла во 2-й игре St.Petersburg Ladies Trophy, 27-летнюю оппонентку из Франции Ализе Корне, - 2/6, 6/3, 6/3. По итогам двух часов и восьми минут, Елена ...
30-летняя российская спортсменка Елена Веснина, переиграла во 2-й игре St.Petersburg Ladies Trophy, 27-летнюю оппонентку из Франции Ализе Корне, - 2/6, 6/3, 6/3. По итогам двух часов и восьми минут, Елена ...
Роберта Винчи переиграла Андреа Петкович на турнире в Санкт-Петербурге
33-летняя итальянская спортсменка Роберта Винчи, переиграла во 2-й игре St.Petersburg Ladies Trophy, 29-летнюю оппонентку из Германии Андрею Петкович, - 6/4, 6/4. По итогам одного часа и тридцати семи ...
33-летняя итальянская спортсменка Роберта Винчи, переиграла во 2-й игре St.Petersburg Ladies Trophy, 29-летнюю оппонентку из Германии Андрею Петкович, - 6/4, 6/4. По итогам одного часа и тридцати семи ...