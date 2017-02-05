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Элина Свитолина победительница Taiwan Open
05.02.2017
Элина Свитолина победительница Taiwan Open
Представительница Украины Элина Свитолина, одолела противницу из Китая Пэн Шуай в финальном раунде Taiwan Open, - 6/3, 6/2. За один час и восемь минут, двадцатидвухлетняя Элина, стоящая на ...
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В финале St.Petersburg Ladies Trophy сыграют Кристина Младенович против Юлии Путинцевой
04.02.2017
В финале St.Petersburg Ladies Trophy сыграют Кристина Младенович против Юлии Путинцевой
Кристина Младенович (Франция, 23 года, WTA – строка «51»), переигравшая Наталью Вихлянцеву (Россия, 19 лет, WTA – строка «115»), сразится в финальном поединке St.Petersburg Ladies Trophy ...
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Юлия Путинцева вышла в финал St.Petersburg Ladies Trophy
04.02.2017
Юлия Путинцева вышла в финал St.Petersburg Ladies Trophy
Теннисистка из Казахстана, двадцатидвухлетняя Юлия Путинцева, стоящая на тридцать четвертой строке в WTA – рейтинге, одолела сопротивление двадцатисемилетней теннисистки из Словакии, ...
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Кристина Младенович переигрывает Наталью Вихлянцеву в полуфинале St.Petersburg Ladies Trophy
04.02.2017
Кристина Младенович переигрывает Наталью Вихлянцеву в полуфинале St.Petersburg Ladies Trophy
Теннисистка из Франции, двадцатитрехлетняя Кристина Младенович, стоящая на пятьдесят первой строке в WTA – рейтинге, обошла сопротивление девятнадцатилетней оппонентки из России, ...
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Титул на Taiwan Open разыграют украинка Элина Свитолина и китаянка Пэн Шуай
04.02.2017
Титул на Taiwan Open разыграют украинка Элина Свитолина и китаянка Пэн Шуай
Элина Свитолина (Украина, 22 года, WTA – строка «13»), переигравшая Мэнди Минеллу (Люксембург, 31 год, WTA – строка «93»), сразится в финальном поединке Taiwan Open с Пэн Шуай (Китай, ...
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Пэн Шуай переигрывает Люси Шафаржову и выходит в финал Taiwan Open
04.02.2017
Пэн Шуай переигрывает Люси Шафаржову и выходит в финал Taiwan Open
Продолжает удивлять на турнире в Тайване китаянка Пэн Шуай. Тридцатиоднолетняя Шуай, занимающая семьдесят первое место в WTA – рейтинге, обошла сопротивление пятьдесят пятой ракетки ...
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Элина Свитолина вышла в финал Taiwan Open
04.02.2017
Элина Свитолина вышла в финал Taiwan Open
Спортсменка из Украины, двадцатидвухлетняя Элина Свитолина, занимающая тринадцатое место в WTA – рейтинге, обошла сопротивление девяносто третьей ракетки мира, тридцатиоднолетней ...
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Рейтинг WTA06/02/2017
Весь рейтинг
1 Серена Уильямс 7780
2 Анжелик Кербер 7115
3 Каролина Плишкова 5270
4 Симона Халеп 5073
5 Доминика Цибулкова 4985
6 Агнешка Радваньска 4915
7 Гарбин Мугуруса-Бланко 4720
8 Светлана Кузнецова 3915
9 Мэдисон Киз 3897
10 Йоханна Конта 3705
16 Елена Веснина 2357
22 Анастасия Павлюченкова 2040
26 Дарья Гаврилова 1665
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Текущие турниры

Open Sud de France
Open Sud de France
сегодня, 00:00 по
12 февраля 2017
Ecuador Open Quito
Ecuador Open Quito
сегодня, 00:00 по
12 февраля 2017
Garanti Koza Sofia Open
Garanti Koza Sofia Open
сегодня, 00:00 по
12 февраля 2017

Скоро начинаются

ABN AMRO World Tennis Tournament
ABN AMRO World Tennis Tournament
13 февраля 2017 по
19 февраля 2017
Memphis Open
Memphis Open
13 февраля 2017 по
19 февраля 2017
Argentina Open
Argentina Open
13 февраля 2017 по
19 января 2017
Qatar Total Open
Qatar Total Open
13 февраля 2017 по
19 февраля 2017
Рейтинг ATP06/02/2017
Весь рейтинг
1 Энди Маррей 11540
2 Новак Джокович 9825
3 Станислас Вавринка 5695
4 Милош Раонич 4930
5 Кеи Нишикори 4830
6 Рафаэль Надаль 4385
7 Марин Чилич 3560
8 Доминик Тим 3505
9 Гаэль Монфис 3445
10 Роджер Федерер 3260
52 Карен Хачанов 904
55 Андрей Кузнецов 845
63 Даниил Медведев 749

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28.01.2017
Рафаэль Надаль: Рад сыграть в финале Australian Open против Роджера Федерера
Рафаэль Надаль прошедший в финал Australian Open, рассказал о своем триумфе над Григором ...
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28.01.2017
Бетани Маттек-Сэндс: Мы подруги с Люси Шафаржовой и за пределами корта
Победительница парных состязаний Australian Open, представительница США Бетани Маттек-Сэндс, ...
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22.01.2017
Анастасия Павлюченкова: Я способна на большее
Анастасия Павлюченкова из России, рассказала журналистам, что она чувствовала, когда ...
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22.01.2017
Энди Маррей: Быстро оправлюсь от поражения на Australian Open
Энди Маррей, который является первой ракеткой мира, прокомментировал свою неудачу ...
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16.01.2017
Серена Уильямс: Я смогу совмещать свою личную жизнь и теннис
Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась с журналистами, как она совмещает ...
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13.01.2017
Энди Маррей: Моя цель победа на Australian Open
Теннисист из Великобритании, Энди Маррей рассказал журналистам от кого он получал ...
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10.01.2017
Энди Маррей предположил, что станет тренером после завершения карьеры
Лидер мирового рейтинга ATP, двадцатидевятилетний Энди Маррей, выступающий за Великобританию, ...
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