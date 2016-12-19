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Анжелик Кербет остаётся сильнейшей теннисисткой планеты
19.12.2016
Анжелик Кербет остаётся сильнейшей теннисисткой планеты
В мировом теннисе пауза перед стартом нового сезона 2017 года, и поэтому в рейтинге сильнейших теннисисток планеты также нет никаких изменений. Лидирует Анжелик Кербер, за которой расположились ...
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Наталья Вихлянцева занимает 8 место в Чемпионской гонке WTA
19.12.2016
Наталья Вихлянцева занимает 8 место в Чемпионской гонке WTA
19-летняя россиянка Наталья Вихлянцева в обновлённом рейтинге Чемпионской гонке WTA поднялась на 8 строчку, что для неё лучший результат в карьере. Первая тройка Чемпионской гонки  ...
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Лидер ATP: Маррей не уверен, что 2017 год будет идеальным
19.12.2016
Лидер ATP: Маррей не уверен, что 2017 год будет идеальным
Лидер мирового рейтинга ATP, двадцатидевятилетний Энди Маррей (Великобритания), сообщил, что намерен в 2017 году сделать всё, чтобы отстоять свою позицию теннисиста номер «1» в мире....
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Тимеа Бачински: Ожидала другое от этого сезона
19.12.2016
Тимеа Бачински: Ожидала другое от этого сезона
Теннисистка из Швейцарии, Тимеа Бачински, рассказала, что она думает о сезоне 2016 года. «Хочу вам признаться, что я ожидала совсем другое от этого сезона. Мне было очень тяжело начать ...
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Маргарита Лазарева выиграла турнир ITF в Джибути
17.12.2016
Маргарита Лазарева выиграла турнир ITF в Джибути
Двадцатишестилетняя теннисистка из России, Маргарита Лазарева (WTA номер «536») обыграла в финальном матче состязаний ITF в Джибути, индийскую спортсменку Рийю Бхатью (ракетка номер ...
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Десятилетие турнира Open de tennis de Caen — фантастический финал!
16.12.2016
Десятилетие турнира Open de tennis de Caen — фантастический финал!
За десять лет своего существования Open de Caen (Кан, Франция) предложил своим зрителям один из лучших финалов в истории! Состоялась дуэль тридцатиоднолетнего француза Жо-Вилфрида Цонга, ...
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Чемпионат Испании. Надаль / Лопес — полуфиналисты
16.12.2016
Чемпионат Испании. Надаль / Лопес — полуфиналисты
В четвертьфинале первенства Испании для парников хозяева корта, тридцатилетний Рафаэль Надаль (atp-номер «девять») и тридцатичетырёхлетний Марк Лопес, обыграли тандем девятнадцатилетних ...
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Рейтинг WTA01/01/2017
Весь рейтинг
1 Анжелик Кербер 9080
2 Серена Уильямс 7050
3 Агнешка Радваньска 5600
4 Симона Халеп 5228
5 Доминика Цибулкова 4875
6 Каролина Плишкова 4600
7 Гарбин Мугуруса-Бланко 4236
8 Мэдисон Киз 4137
9 Светлана Кузнецова 4115
10 Йоханна Конта 3640
16 Елена Веснина 2252
25 Дарья Гаврилова 1665
26 Дарья Касаткина 1630
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Рейтинг ATP01/01/2017
Весь рейтинг
1 Энди Маррей 12410
2 Новак Джокович 11780
3 Милош Раонич 5450
4 Станислас Вавринка 5315
5 Кеи Нишикори 4905
6 Марин Чилич 3650
7 Гаэль Монфис 3625
8 Доминик Тим 3415
9 Рафаэль Надаль 3300
10 Томаш Бердых 3060
46 Андрей Кузнецов 970
53 Карен Хачанов 863
57 Михаил Южный 826

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23.12.2016
Петра Квитова: Хочу провести все праздники со своей семьей
Теннисистка Петра Квитова, сегодня выписалась из больницы. И прокомментировала ситуацию ...
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16.12.2016
Хуан Мартин Дель Порто:Победа в Кубке Дэвиса мечта моей жизни
Теннисист из Аргентины, Хуан Мартин Дель Порто побывал с визитом в своем городке ...
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14.12.2016
Анастасия Потапова: Я начинаю взрослую карьеру
Российская теннисистка Анастасия Потапова, рассказала, что она чувствовала когда ...
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11.12.2016
Каролин Возняцки: Не представляю свою жизнь без тенниса
Двадцатишестилетняя теннисистка из Дании, которая занимает девятнадцатое место ...
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05.12.2016
Симона Халеп: Очень круто, быть лучшей теннисисткой в своей стране
Симона Халеп, которая занимает четвертую позицию в мировой классификации, рассказала, ...
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04.12.2016
Кеи Нишикори: Я люблю выступать на родных кортах
Теннисист из Японии Кеи Нишикори, поделился своим мнением, о своей победе над чешским ...
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01.12.2016
Хуан Мартин Дель Потро:На сегодня моей главной задачей остается, полное восстановление
Аргентинский теннисист, победитель «Кубка Девиса», в составе сборной своей ...
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