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Андрей Рублёв — полуфиналист французского «Челленджера»
28.01.2017
Андрей Рублёв — полуфиналист французского «Челленджера»
Девятнадцатилетний игрок из России, сто пятьдесят вторая atp-строка, Андрей Рублёв, в четвертьфинальном поединке «Челленджера», проходящего во французском городе Ренн, обыграл ...
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В субботу сёстры Уильямс разыграют между собой титул на корте Australian Open
28.01.2017
В субботу сёстры Уильямс разыграют между собой титул на корте Australian Open
В финальном поединке Australian Open, Серена Уильямс (США, 35 лет, ракетка номер «2»), которая обыграла Мирьяну Лючич-Барони, сразится со своей сестрой Винус Уильямс (США, 36 лет, ракетка ...
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Рафаэль Надаль вышел в финал состязания в Мельбурне
27.01.2017
Рафаэль Надаль вышел в финал состязания в Мельбурне
Тридцатилетний испанский теннисист, Рафаэль Надаль (atp-номер «девять»), в полуфинале состязания в Мельбурне оказался сильнее двадцатипятилетнего игрока из Болгарии, Григора ...
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Украинка Марта Костюк переигрывает Елену Рыбакину в полуфинале юниорского Australian Open
27.01.2017
Украинка Марта Костюк переигрывает Елену Рыбакину в полуфинале юниорского Australian Open
Четырнадцатилетняя теннисистка из Украины Марта Костюк обыграла в 1/2 финала юниорского Australian Open, семнадцатилетнюю российскую оппонентку Елену Рыбакину (WTA – положение «616»), ...
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Дуэт Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова стали чемпионками Australian Open-2017 в парном разряде
27.01.2017
Дуэт Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова стали чемпионками Australian Open-2017 в парном разряде
Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова представляющие США и Чехию, переиграли чешку и китаянку, Андрею Главацкову и Пэн Шуай в финальном раунде парного Australian Open, - 6/7, 6/3, 6/3. За сто тридцать ...
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Мельбурн. Роджер Федерер — финалист
26.01.2017
Мельбурн. Роджер Федерер — финалист
Тридцатипятилетний представитель Швейцарии, стоящий на семнадцатой atp-позиции, Роджер Федерер, в противостоянии полуфинала «мэйджора» (Мельбурн) переиграл четвёртую ракетку, ...
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В финале Australian Open-2017 сыграют две сестры Уильямс
26.01.2017
В финале Australian Open-2017 сыграют две сестры Уильямс
В полуфинальной игре Australian Open, вторая ракетка мира Серена Уильямс обошла в двух сетах семьдесят девятую ракетку мира Мирьяну Лючич-Барони, - 6/2, 6/1. За пятьдесят минут, тридцатипятилетняя ...
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Рейтинг WTA30/01/2017
Весь рейтинг
1 Анжелик Кербер 8875
2 Серена Уильямс 7080
3 Агнешка Радваньска 5625
4 Симона Халеп 5073
5 Каролина Плишкова 4970
6 Доминика Цибулкова 4865
7 Гарбин Мугуруса-Бланко 4420
8 Мэдисон Киз 4137
9 Йоханна Конта 4055
10 Светлана Кузнецова 3745
18 Елена Веснина 2229
25 Дарья Касаткина 1700
26 Дарья Гаврилова 1665
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Рейтинг ATP30/01/2017
Весь рейтинг
1 Энди Маррей 12560
2 Новак Джокович 11780
3 Милош Раонич 5290
4 Станислас Вавринка 5155
5 Кеи Нишикори 5010
6 Гаэль Монфис 3625
7 Марин Чилич 3605
8 Доминик Тим 3415
9 Рафаэль Надаль 3195
10 Томаш Бердых 3060
45 Андрей Кузнецов 1015
52 Карен Хачанов 875
63 Даниил Медведев 751

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28.01.2017
Рафаэль Надаль: Рад сыграть в финале Australian Open против Роджера Федерера
Рафаэль Надаль прошедший в финал Australian Open, рассказал о своем триумфе над Григором ...
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28.01.2017
Бетани Маттек-Сэндс: Мы подруги с Люси Шафаржовой и за пределами корта
Победительница парных состязаний Australian Open, представительница США Бетани Маттек-Сэндс, ...
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22.01.2017
Анастасия Павлюченкова: Я способна на большее
Анастасия Павлюченкова из России, рассказала журналистам, что она чувствовала, когда ...
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22.01.2017
Энди Маррей: Быстро оправлюсь от поражения на Australian Open
Энди Маррей, который является первой ракеткой мира, прокомментировал свою неудачу ...
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16.01.2017
Серена Уильямс: Я смогу совмещать свою личную жизнь и теннис
Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась с журналистами, как она совмещает ...
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13.01.2017
Энди Маррей: Моя цель победа на Australian Open
Теннисист из Великобритании, Энди Маррей рассказал журналистам от кого он получал ...
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10.01.2017
Энди Маррей предположил, что станет тренером после завершения карьеры
Лидер мирового рейтинга ATP, двадцатидевятилетний Энди Маррей, выступающий за Великобританию, ...
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