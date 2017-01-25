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Мельбурн. Григор Димитров в четвертьфинальном этапе оказался сильнее Давида Гоффина
25.01.2017
Мельбурн. Григор Димитров в четвертьфинальном этапе оказался сильнее Давида Гоффина
Двадцатипятилетний игрок из Болгарии, занимающий 15-ю atp-строчку, Григор Димитров, в противостоянии четвертьфинала «мэйджора» (Мельбурн) обыграл одиннадцатую ракетку, двадцатишестилетнего ...
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Полуфинальный раунд «мэйджора» (Мельбурн). Роджер Федерер vs Стэн Вавринка
25.01.2017
Полуфинальный раунд «мэйджора» (Мельбурн). Роджер Федерер vs Стэн Вавринка
Тридцатипятилетний игрок из Швейцарии, Роджер Федерер (позиция «17» в atp-оценке), прежде одолевший двадцатидевятилетнего немецкого противника, Мишу Зверева (пятидесятая позиция ...
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Андрея Главацкова и Пэн Шуай сыграют в финале Australian Open в парном разряде
25.01.2017
Андрея Главацкова и Пэн Шуай сыграют в финале Australian Open в парном разряде
Представительница Чехии Андрея Главацкова и Пэн Шуай из Китая, прошли в финальный круг австралийского парного «мейджора» в Мельбурне, одолев сопротивление француженок Каролин ...
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Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова финалистки парного разряда Australian Open
25.01.2017
Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова финалистки парного разряда Australian Open
Представительница США Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова из Чехии, прошли в финальный круг австралийского парного «мейджора» в Мельбурне, одолев сопротивление японок Эри ...
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Мирьяна Лючич-Барони переиграла Каролину Плишкову на кортах Мельбурна, и стала полуфиналисткой Australian Open
25.01.2017
Мирьяна Лючич-Барони переиграла Каролину Плишкову на кортах Мельбурна, и стала полуфиналисткой Australian Open
Теннисистка из Хорватии, 34-летняя Мирьяна Лючич-Барони, стоящая на 79-й строке в рейтинге WTA, одолела сопротивление теннисистки из Чехии, 24-летней Каролины Плишковой, которая занимает ...
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Серена Уильямс вышла в полуфинал Australian Open
25.01.2017
Серена Уильямс вышла в полуфинал Australian Open
Представительница США, стоящая на второй позиции в рейтинге WTA, тридцатипятилетняя Серена Уильямс обыграла в четвертьфинальной битве «мейджора» в Мельбурне, двадцатипятилетнюю ...
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Мельбурн. Роджер Федерер обыграл Мишу Зверева и вышел в 1/2 финала
25.01.2017
Мельбурн. Роджер Федерер обыграл Мишу Зверева и вышел в 1/2 финала
Тридцатипятилетний игрок из Швейцарии, занимающий 17-ю atp-строчку, Роджер Федерер, в противостоянии 1/4 финала «мэйджора» (Мельбурн) обыграл пятидесятую ракетку, двадцатидевятилетнего ...
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Рейтинг WTA26/01/2017
Весь рейтинг
1 Анжелик Кербер 8875
2 Серена Уильямс 7080
3 Агнешка Радваньска 5625
4 Симона Халеп 5073
5 Каролина Плишкова 4970
6 Доминика Цибулкова 4865
7 Гарбин Мугуруса-Бланко 4420
8 Мэдисон Киз 4137
9 Йоханна Конта 4055
10 Светлана Кузнецова 3745
18 Елена Веснина 2229
25 Дарья Касаткина 1700
26 Дарья Гаврилова 1665
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Рейтинг ATP26/01/2017
Весь рейтинг
1 Энди Маррей 12560
2 Новак Джокович 11780
3 Милош Раонич 5290
4 Станислас Вавринка 5155
5 Кеи Нишикори 5010
6 Гаэль Монфис 3625
7 Марин Чилич 3605
8 Доминик Тим 3415
9 Рафаэль Надаль 3195
10 Томаш Бердых 3060
45 Андрей Кузнецов 1015
52 Карен Хачанов 875
63 Даниил Медведев 751

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22.01.2017
Анастасия Павлюченкова: Я способна на большее
Анастасия Павлюченкова из России, рассказала журналистам, что она чувствовала, когда ...
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22.01.2017
Энди Маррей: Быстро оправлюсь от поражения на Australian Open
Энди Маррей, который является первой ракеткой мира, прокомментировал свою неудачу ...
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16.01.2017
Серена Уильямс: Я смогу совмещать свою личную жизнь и теннис
Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась с журналистами, как она совмещает ...
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13.01.2017
Энди Маррей: Моя цель победа на Australian Open
Теннисист из Великобритании, Энди Маррей рассказал журналистам от кого он получал ...
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10.01.2017
Энди Маррей предположил, что станет тренером после завершения карьеры
Лидер мирового рейтинга ATP, двадцатидевятилетний Энди Маррей, выступающий за Великобританию, ...
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23.12.2016
Петра Квитова: Хочу провести все праздники со своей семьей
Теннисистка Петра Квитова, сегодня выписалась из больницы. И прокомментировала ситуацию ...
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16.12.2016
Хуан Мартин Дель Порто:Победа в Кубке Дэвиса мечта моей жизни
Теннисист из Аргентины, Хуан Мартин Дель Порто побывал с визитом в своем городке ...
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