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16.01.2017 Эжени Бушар мощно провела свой первый матч на Открытом чемпионате Австралии
Спортсменка из Канады Эжени Бушар в первой игре Australian Open, одолела в 2-х сетах представительницу США Луизу Чирико, - 6/0, 6/4. За пятьдесят пять минут, двадцатидвухлетняя Эжени (ракетка ...
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16.01.2017 Анжелик Кербер только в трёх сетах сломила сопротивление Леси Цуренко в стартовом раунде Australian Open
Теннисистка из Германии, Анжелик Кербер в первой игре Australian Open, одолела в трех сетах украинку Лесю Цуренко, - 6/2, 5/7, 6/2. За два часа и три минуты, двадцатидевятилетняя Анжелик (ракетка ...
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16.01.2017 Пэн Шуай выбивает Дарью Касаткину из соревнований в Мельбурне
Китайская теннисистка, Пэн Шуай в 1-м туре Australian Open, неожиданно легко выиграла в двух сетах у россиянки Дарьи Касаткиной, - 6/0, 7/6. За один час и двадцать восемь минут, тридцатиоднолетняя ...
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16.01.2017 Карла Суарес Наварро без труда проходит во второй раунд Australian Open
Испанская теннисистка, Карла Суарес Наварро в 1-м туре Australian Open, выиграла в двух сетах у словачки Яны Чепеловой, - 6/2, 6/2. За один час и двенадцать минут, двадцативосьмилетняя Карла ...
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16.01.2017 Светлана Кузнецова за 56 минут преодолела первый раунд Australian Open
Российская теннисистка, Светлана Кузнецова в 1-м туре Australian Open подтвердила свой высочайший класс, выиграв в двух сетах у колумбийки Марианы Дуке-Марино, - 6/0, 6/1. За пятьдесят шесть ...
Последние новости
Элина Свитолина уступила только 2 гейма в стартовой игре Australian Open
Украинская теннисистка, Элина Свитолина в 1-м туре Australian Open, выиграла в двух сетах у казашки Галины Воскобоевой, - 6/2, 6/0. За один час и семь минут, двадцатидвухлетняя Элина (ракетка ...
Украинская теннисистка, Элина Свитолина в 1-м туре Australian Open, выиграла в двух сетах у казашки Галины Воскобоевой, - 6/2, 6/0. За один час и семь минут, двадцатидвухлетняя Элина (ракетка ...
Анастасия Павлюченкова переигрывает соотечественницу Евгению Родину на кортах Мельбурна
Российская теннисистка, Анастасия Павлюченкова в 1-м туре Australian Open, выиграла в двух сетах у своей землячки Евгении Родины, - 6/1, 7/6. За один час и двадцать четыре минуты, двадцатипятилетняя ...
Российская теннисистка, Анастасия Павлюченкова в 1-м туре Australian Open, выиграла в двух сетах у своей землячки Евгении Родины, - 6/1, 7/6. За один час и двадцать четыре минуты, двадцатипятилетняя ...
Чжан Шуай не оставила шансов белоруске Соснович в стартовом туре мейджора в Мельбурне
Китайская теннисистка, Чжан Шуай в 1-м туре Australian Open, выиграла в двух сетах у белоруски Александры Соснович, - 6/0, 6/3. За пятьдесят минут, двадцатисемилетняя Чжан (ракетка номер «23») ...
Китайская теннисистка, Чжан Шуай в 1-м туре Australian Open, выиграла в двух сетах у белоруски Александры Соснович, - 6/0, 6/3. За пятьдесят минут, двадцатисемилетняя Чжан (ракетка номер «23») ...
Девятнадцатилетняя Наталья Вихлянцева пробилась во 2 раунд Australian Open
Российская теннисистка, Наталья Вихлянцева в 1-м туре Australian Open, выиграла в двух сетах у американки Вани Кинг, - 6/3, 6/2. За один час, девятнадцатилетняя Наталья (ракетка номер «130») ...
Российская теннисистка, Наталья Вихлянцева в 1-м туре Australian Open, выиграла в двух сетах у американки Вани Кинг, - 6/3, 6/2. За один час, девятнадцатилетняя Наталья (ракетка номер «130») ...
Винус Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Старшая из сестёр Уильямс, Винус с победы стартовала на мейджоре в Мельбурне. Американская спортсменка, в первом туре Australian Open, переиграла в двух сетах украинку Катерину Козлову, - ...
Старшая из сестёр Уильямс, Винус с победы стартовала на мейджоре в Мельбурне. Американская спортсменка, в первом туре Australian Open, переиграла в двух сетах украинку Катерину Козлову, - ...
Ирина-Камелия Бегу выбивает из Australian Open Ярославу Шведову
Румынская спортсменка, Ирина-Камелия Бегу в первом туре Australian Open, переиграла в трех сетах казашку Ярославу Шведову, - 5/7, 6/3, 6/4. За два часа и восемнадцать минут, двадцатишестилетняя ...
Румынская спортсменка, Ирина-Камелия Бегу в первом туре Australian Open, переиграла в трех сетах казашку Ярославу Шведову, - 5/7, 6/3, 6/4. За два часа и восемнадцать минут, двадцатишестилетняя ...
Елена Янкович с победы над немкой Лаурой Зигемунд стартует на Australian Open
Сербская спортсменка, Елена Янкович в первом туре Australian Open, обыграла в трех сетах немку Лауру Зигемунд, - 6/1, 1/6, 6/4. За два часа и тридцать семь минут, тридцатиоднолетняя Елена (ракетка ...
Сербская спортсменка, Елена Янкович в первом туре Australian Open, обыграла в трех сетах немку Лауру Зигемунд, - 6/1, 1/6, 6/4. За два часа и тридцать семь минут, тридцатиоднолетняя Елена (ракетка ...