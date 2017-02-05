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06.02.2017 «Кубок Дэвиса». Победа Д. Сока и С. Джонсона установила лидерство американцев в борьбе против Швейцарии
В борьбе I этапа «Кубка Дэвиса» американские теннисисты, двадцатичетырёхлетний Джек Сок (atp-рейтинг «двадцать») и двадцатисемилетний Стив Джонсон (atp-рейтинг «тридцать ...
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06.02.2017 Французы в противостоянии японцам в 1-м этапе «Кубка Дэвиса» выиграли с итогом 4:1
В сражении I этапа «Кубка Дэвиса» французская сборная окончательно одолела японцев, благодаря победе тридцатипятилетнего Николя Маю (atp-рейтинг «сорок два»), обыгравшего ...
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06.02.2017 Команда Австралии в борьбе против сборной Чехии в 1-м этапе «Кубка Дэвиса» выиграла с результатом 4:1
В противостоянии I этапа «Кубка Дэвиса» (Мировая группа) австралийская команда окончательно разгромила чехов, благодаря победе двадцатидвухлетнего Джордана Томпсона (atp-рейтинг ...
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06.02.2017 «Кубок Дэвиса». Стартовый триумф Д. Инглота и Дж. Маррея установил лидерство британцев в борьбе против Канады
В борьбе I этапа «Кубка Дэвиса» тридцатилетние британские теннисисты, Доминик Инглот и Джейми Маррей, оказались сильнее игроков из канадской команды, двадцатишестилетнего Вашека ...
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05.02.2017 Кристина Младенович чемпионка St.Petersburg Ladies Trophy
Спортсменка из Франции Кристина Младенович, переиграла казашку Юлию Путинцеву в финальном туре St.Petersburg Ladies Trophy, - 6/2, 6/7, 6/4. За два часа и тридцать семь минут, 23-летняя Кристина, стоящая ...
Последние новости
Элина Свитолина победительница Taiwan Open
Представительница Украины Элина Свитолина, одолела противницу из Китая Пэн Шуай в финальном раунде Taiwan Open, - 6/3, 6/2. За один час и восемь минут, двадцатидвухлетняя Элина, стоящая на ...
Представительница Украины Элина Свитолина, одолела противницу из Китая Пэн Шуай в финальном раунде Taiwan Open, - 6/3, 6/2. За один час и восемь минут, двадцатидвухлетняя Элина, стоящая на ...
В финале St.Petersburg Ladies Trophy сыграют Кристина Младенович против Юлии Путинцевой
Кристина Младенович (Франция, 23 года, WTA – строка «51»), переигравшая Наталью Вихлянцеву (Россия, 19 лет, WTA – строка «115»), сразится в финальном поединке St.Petersburg Ladies Trophy ...
Кристина Младенович (Франция, 23 года, WTA – строка «51»), переигравшая Наталью Вихлянцеву (Россия, 19 лет, WTA – строка «115»), сразится в финальном поединке St.Petersburg Ladies Trophy ...
Юлия Путинцева вышла в финал St.Petersburg Ladies Trophy
Теннисистка из Казахстана, двадцатидвухлетняя Юлия Путинцева, стоящая на тридцать четвертой строке в WTA – рейтинге, одолела сопротивление двадцатисемилетней теннисистки из Словакии, ...
Теннисистка из Казахстана, двадцатидвухлетняя Юлия Путинцева, стоящая на тридцать четвертой строке в WTA – рейтинге, одолела сопротивление двадцатисемилетней теннисистки из Словакии, ...
Кристина Младенович переигрывает Наталью Вихлянцеву в полуфинале St.Petersburg Ladies Trophy
Теннисистка из Франции, двадцатитрехлетняя Кристина Младенович, стоящая на пятьдесят первой строке в WTA – рейтинге, обошла сопротивление девятнадцатилетней оппонентки из России, ...
Теннисистка из Франции, двадцатитрехлетняя Кристина Младенович, стоящая на пятьдесят первой строке в WTA – рейтинге, обошла сопротивление девятнадцатилетней оппонентки из России, ...
Титул на Taiwan Open разыграют украинка Элина Свитолина и китаянка Пэн Шуай
Элина Свитолина (Украина, 22 года, WTA – строка «13»), переигравшая Мэнди Минеллу (Люксембург, 31 год, WTA – строка «93»), сразится в финальном поединке Taiwan Open с Пэн Шуай (Китай, ...
Элина Свитолина (Украина, 22 года, WTA – строка «13»), переигравшая Мэнди Минеллу (Люксембург, 31 год, WTA – строка «93»), сразится в финальном поединке Taiwan Open с Пэн Шуай (Китай, ...
Пэн Шуай переигрывает Люси Шафаржову и выходит в финал Taiwan Open
Продолжает удивлять на турнире в Тайване китаянка Пэн Шуай. Тридцатиоднолетняя Шуай, занимающая семьдесят первое место в WTA – рейтинге, обошла сопротивление пятьдесят пятой ракетки ...
Продолжает удивлять на турнире в Тайване китаянка Пэн Шуай. Тридцатиоднолетняя Шуай, занимающая семьдесят первое место в WTA – рейтинге, обошла сопротивление пятьдесят пятой ракетки ...
Элина Свитолина вышла в финал Taiwan Open
Спортсменка из Украины, двадцатидвухлетняя Элина Свитолина, занимающая тринадцатое место в WTA – рейтинге, обошла сопротивление девяносто третьей ракетки мира, тридцатиоднолетней ...
Спортсменка из Украины, двадцатидвухлетняя Элина Свитолина, занимающая тринадцатое место в WTA – рейтинге, обошла сопротивление девяносто третьей ракетки мира, тридцатиоднолетней ...