-
21.01.2017 Третий круг Открытого первенства Австралии. Ещё одна победа Милоша Раонича
Милош Раонич (Канада, 26 лет, 3-ая позиция в atp-рейтинге) в этапе III «мэйджора» (Мельбурн) обыграл Жиля Симона (Франция, 32 года, 25-ая ракетка). Результат борьбы: 6/2, 7/6(5), 3/6, 6/3. Продолжительность ...
-
21.01.2017 Открытое первенство Австралии. Рафаэль Надаль выиграл 5-тисетовый поединок турнира впервые с 2014 года
Рафаэль Надаль (Испания, 30 лет, 9-ая позиция в atp-списке) в 3-ем раунде «мэйджора» в Мельбурне переиграл Александра Зверева (Германия, 19 лет, 24-ое место в atp-перечне). Итог противостояния: ...
-
21.01.2017 Открытое первенство Австралии. В 3-м круге состязания Денис Истомин оказался сильнее Пабло Карреньо-Бусты
Денис Истомин (Узбекистан, 30 лет, 117-ая позиция в atp-списке) в 3-ем раунде «мэйджора» в Мельбурне оказался сильнее Пабло Карреньо-Бусты (Испания, 25 лет, 31-ое место в atp-перечне). Итог ...
-
21.01.2017 Мирьяна Лючич-Барони вышла в 1/8 финала Australian Open
Мирьяна Лючич-Барони прошла в 1/8 финала Australian Open, одолев Марию Саккари, - 3/6, 6/2, 6/3. За сто восемь минут, тридцатичетырехлетняя хорватская теннисистка, стоящая на семьдесят девятой ...
-
21.01.2017 Барбора Стрыкова переигрывает Каролин Гарсию на мейджоре в Австралии
Чешская, тридцатилетняя спортсменка Барбора Стрыкова сломила сопротивление двадцатитрехлетней французской теннисистки, Каролин Гарсии, в 3-м круге Australian Open, - 6/2, 7/5. За восемьдесят ...
Последние новости
Йоханна Конта без проблем переигрывает Каролин Возняцки на Australian Open
Теннисистка из Великобритании, занимающая девятую позицию в мировой классификации, Йоханна Конта одолела двадцатишестилетнюю датскую оппонентку Каролин Возняцки, которая является ...
Теннисистка из Великобритании, занимающая девятую позицию в мировой классификации, Йоханна Конта одолела двадцатишестилетнюю датскую оппонентку Каролин Возняцки, которая является ...
Дженнифер Брэди переигрывает Елену Веснину на мейджоре в Мельбурне
Дженнифер Брэди из США, которая стоит на сто шестнадцатой позиции в мировой классификации, обыграла восемнадцатую ракетку мира, Елену Веснину из России, в третьем туре «мейджора» ...
Дженнифер Брэди из США, которая стоит на сто шестнадцатой позиции в мировой классификации, обыграла восемнадцатую ракетку мира, Елену Веснину из России, в третьем туре «мейджора» ...
Серена Уильямс без проблем вышла в 1/8 финала Australian Open
Теннисистка занимающая второе место в мировой классификации, тридцатипятилетняя Серена Уильямс победила девяносто вторую ракетку мира, двадцатитрехлетнюю Николь Гиббз, в третьем ...
Теннисистка занимающая второе место в мировой классификации, тридцатипятилетняя Серена Уильямс победила девяносто вторую ракетку мира, двадцатитрехлетнюю Николь Гиббз, в третьем ...
Екатерина Макарова переигрывает Доминику Цибулкову на Australian Open
Двадцативосьмилетняя Екатерина Макарова из России, одолела сопротивление двадцатисемилетней Доминики Цибулковой из Словакии, в третьем раунде Australian Open, - 6/2, 6/7, 6/3. За сто семьдесят ...
Двадцативосьмилетняя Екатерина Макарова из России, одолела сопротивление двадцатисемилетней Доминики Цибулковой из Словакии, в третьем раунде Australian Open, - 6/2, 6/7, 6/3. За сто семьдесят ...
Australian Open. Андрей Кузнецов и Карен Хачанов не прошли второй раунд борьбы среди парников
Представители российского парного тенниса, Андрей Кузнецов (двадцать пять лет, 45-й номер atp-рейтинга) и Карен Хачанов (двадцать лет, 52-ая ракетка), не прошли второй раунд борьбы среди ...
Представители российского парного тенниса, Андрей Кузнецов (двадцать пять лет, 45-й номер atp-рейтинга) и Карен Хачанов (двадцать лет, 52-ая ракетка), не прошли второй раунд борьбы среди ...
В матче третьего круга австралийского первенства Давид Гоффин преодолел сопротивление Иво Карловича
Давид Гоффин (Бельгия, двадцать шесть лет, 11-ое место в atp-списке) в 3-ем раунде «мэйджора» в Мельбурне преодолел сопротивление Иво Карловича (Хорватия, тридцать семь лет, 21-ая строка ...
Давид Гоффин (Бельгия, двадцать шесть лет, 11-ое место в atp-списке) в 3-ем раунде «мэйджора» в Мельбурне преодолел сопротивление Иво Карловича (Хорватия, тридцать семь лет, 21-ая строка ...
Открытое первенство Австралии. Доминик Тим стал участником 1/8 финала
Доминик Тим (Австрия, 23 года, 8-ая позиция в atp-списке) в 3-ем раунде «мэйджора» в Мельбурне переиграл Бенуа Пэра (Франция, 27 лет, 47-ое место в atp-перечне). Итог противостояния: 6/1, 4/6, ...
Доминик Тим (Австрия, 23 года, 8-ая позиция в atp-списке) в 3-ем раунде «мэйджора» в Мельбурне переиграл Бенуа Пэра (Франция, 27 лет, 47-ое место в atp-перечне). Итог противостояния: 6/1, 4/6, ...