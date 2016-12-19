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29.12.2016 Маррей: Долгосрочные планы — не мой формат
Лидер мирового рейтинга ATP, Энди Маррей, поделился своим целями в начале грядущего сезона. Двадцатидевятилетний представитель Великобритании признался, что строить долгосрочные ...
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23.12.2016 Петра Квитова обратилась к вору напавшему на неё
Теннисистка из Чехии Петра Квитова, которая ранее подверглась нападению в своей квартире, выступила с обращением к нападавшему. «Я советую вам немедленно сдаться. Я очень хорошо ...
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22.12.2016 Серена и Винус Уильямс проведут благотворительный поединок в Окленде 1 января 2017 года
Теннисистки из США сестры Уильямс, первого января 2017 года проведут благотворительный поединок в Окленде. Как стало известно Серена и Винус будут выступать в паре против братьев Джулиана ...
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22.12.2016 Петра Квитова пропустит 6 месяцев из-за повреждения руки во время напедения на теннисистку
Сегодня, лечащий врач Петры Квитовой, Майкл Кесслер рассказал, о серьезности травмы теннисистки. «Как нам всем известно, что ракетка практически является удлинением руки. И поэтому ...
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20.12.2016 Карен Хачанов о предстоящем сезоне: Никаких целей, а только игра, прогресс и работа в команде
Пятьдесят третья ракетка мира, двадцатилетний представитель российского тенниса, Карен Хачанов, признался, что не склонен формулировать для себя цели на грядущий год, ведь это вызывает ...
Последние новости
Анжелик Кербет остаётся сильнейшей теннисисткой планеты
В мировом теннисе пауза перед стартом нового сезона 2017 года, и поэтому в рейтинге сильнейших теннисисток планеты также нет никаких изменений. Лидирует Анжелик Кербер, за которой расположились ...
В мировом теннисе пауза перед стартом нового сезона 2017 года, и поэтому в рейтинге сильнейших теннисисток планеты также нет никаких изменений. Лидирует Анжелик Кербер, за которой расположились ...
Наталья Вихлянцева занимает 8 место в Чемпионской гонке WTA
19-летняя россиянка Наталья Вихлянцева в обновлённом рейтинге Чемпионской гонке WTA поднялась на 8 строчку, что для неё лучший результат в карьере. Первая тройка Чемпионской гонки ...
19-летняя россиянка Наталья Вихлянцева в обновлённом рейтинге Чемпионской гонке WTA поднялась на 8 строчку, что для неё лучший результат в карьере. Первая тройка Чемпионской гонки ...
Лидер ATP: Маррей не уверен, что 2017 год будет идеальным
Лидер мирового рейтинга ATP, двадцатидевятилетний Энди Маррей (Великобритания), сообщил, что намерен в 2017 году сделать всё, чтобы отстоять свою позицию теннисиста номер «1» в мире....
Лидер мирового рейтинга ATP, двадцатидевятилетний Энди Маррей (Великобритания), сообщил, что намерен в 2017 году сделать всё, чтобы отстоять свою позицию теннисиста номер «1» в мире....
Тимеа Бачински: Ожидала другое от этого сезона
Теннисистка из Швейцарии, Тимеа Бачински, рассказала, что она думает о сезоне 2016 года. «Хочу вам признаться, что я ожидала совсем другое от этого сезона. Мне было очень тяжело начать ...
Теннисистка из Швейцарии, Тимеа Бачински, рассказала, что она думает о сезоне 2016 года. «Хочу вам признаться, что я ожидала совсем другое от этого сезона. Мне было очень тяжело начать ...
Маргарита Лазарева выиграла турнир ITF в Джибути
Двадцатишестилетняя теннисистка из России, Маргарита Лазарева (WTA номер «536») обыграла в финальном матче состязаний ITF в Джибути, индийскую спортсменку Рийю Бхатью (ракетка номер ...
Двадцатишестилетняя теннисистка из России, Маргарита Лазарева (WTA номер «536») обыграла в финальном матче состязаний ITF в Джибути, индийскую спортсменку Рийю Бхатью (ракетка номер ...
Десятилетие турнира Open de tennis de Caen — фантастический финал!
За десять лет своего существования Open de Caen (Кан, Франция) предложил своим зрителям один из лучших финалов в истории! Состоялась дуэль тридцатиоднолетнего француза Жо-Вилфрида Цонга, ...
За десять лет своего существования Open de Caen (Кан, Франция) предложил своим зрителям один из лучших финалов в истории! Состоялась дуэль тридцатиоднолетнего француза Жо-Вилфрида Цонга, ...
Чемпионат Испании. Надаль / Лопес — полуфиналисты
В четвертьфинале первенства Испании для парников хозяева корта, тридцатилетний Рафаэль Надаль (atp-номер «девять») и тридцатичетырёхлетний Марк Лопес, обыграли тандем девятнадцатилетних ...
В четвертьфинале первенства Испании для парников хозяева корта, тридцатилетний Рафаэль Надаль (atp-номер «девять») и тридцатичетырёхлетний Марк Лопес, обыграли тандем девятнадцатилетних ...