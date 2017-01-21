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Йоханна Конта без проблем переигрывает Каролин Возняцки на Australian Open
21.01.2017
Йоханна Конта без проблем переигрывает Каролин Возняцки на Australian Open
Теннисистка из Великобритании, занимающая девятую позицию в мировой классификации, Йоханна Конта одолела двадцатишестилетнюю датскую оппонентку Каролин Возняцки, которая является ...
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Дженнифер Брэди переигрывает Елену Веснину на мейджоре в Мельбурне
21.01.2017
Дженнифер Брэди переигрывает Елену Веснину на мейджоре в Мельбурне
Дженнифер Брэди из США, которая стоит на сто шестнадцатой позиции в мировой классификации, обыграла восемнадцатую ракетку мира, Елену Веснину из России, в третьем туре «мейджора» ...
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Серена Уильямс без проблем вышла в 1/8 финала Australian Open
21.01.2017
Серена Уильямс без проблем вышла в 1/8 финала Australian Open
Теннисистка занимающая второе место в мировой классификации, тридцатипятилетняя Серена Уильямс победила девяносто вторую ракетку мира, двадцатитрехлетнюю Николь Гиббз, в третьем ...
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Екатерина Макарова переигрывает Доминику Цибулкову на Australian Open
21.01.2017
Екатерина Макарова переигрывает Доминику Цибулкову на Australian Open
Двадцативосьмилетняя Екатерина Макарова из России, одолела сопротивление двадцатисемилетней Доминики Цибулковой из Словакии, в третьем раунде Australian Open, - 6/2, 6/7, 6/3. За сто семьдесят ...
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Australian Open. Андрей Кузнецов и Карен Хачанов не прошли второй раунд борьбы среди парников
21.01.2017
Australian Open. Андрей Кузнецов и Карен Хачанов не прошли второй раунд борьбы среди парников
Представители российского парного тенниса, Андрей Кузнецов (двадцать пять лет, 45-й номер atp-рейтинга) и Карен Хачанов (двадцать лет, 52-ая ракетка), не прошли второй раунд борьбы среди ...
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В матче третьего круга австралийского первенства Давид Гоффин преодолел сопротивление Иво Карловича
21.01.2017
В матче третьего круга австралийского первенства Давид Гоффин преодолел сопротивление Иво Карловича
Давид Гоффин (Бельгия, двадцать шесть лет, 11-ое место в atp-списке) в 3-ем раунде «мэйджора» в Мельбурне преодолел сопротивление Иво Карловича (Хорватия, тридцать семь лет, 21-ая строка ...
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Открытое первенство Австралии. Доминик Тим стал участником 1/8 финала
21.01.2017
Открытое первенство Австралии. Доминик Тим стал участником 1/8 финала
Доминик Тим (Австрия, 23 года, 8-ая позиция в atp-списке) в 3-ем раунде «мэйджора» в Мельбурне переиграл Бенуа Пэра (Франция, 27 лет, 47-ое место в atp-перечне). Итог противостояния: 6/1, 4/6, ...
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Рейтинг WTA22/01/2017
Весь рейтинг
1 Анжелик Кербер 8875
2 Серена Уильямс 7080
3 Агнешка Радваньска 5625
4 Симона Халеп 5073
5 Каролина Плишкова 4970
6 Доминика Цибулкова 4865
7 Гарбин Мугуруса-Бланко 4420
8 Мэдисон Киз 4137
9 Йоханна Конта 4055
10 Светлана Кузнецова 3745
18 Елена Веснина 2229
25 Дарья Касаткина 1700
26 Дарья Гаврилова 1665
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Рейтинг ATP22/01/2017
Весь рейтинг
1 Энди Маррей 12560
2 Новак Джокович 11780
3 Милош Раонич 5290
4 Станислас Вавринка 5155
5 Кеи Нишикори 5010
6 Гаэль Монфис 3625
7 Марин Чилич 3605
8 Доминик Тим 3415
9 Рафаэль Надаль 3195
10 Томаш Бердых 3060
45 Андрей Кузнецов 1015
52 Карен Хачанов 875
63 Даниил Медведев 751

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16.01.2017
Серена Уильямс: Я смогу совмещать свою личную жизнь и теннис
Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась с журналистами, как она совмещает ...
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13.01.2017
Энди Маррей: Моя цель победа на Australian Open
Теннисист из Великобритании, Энди Маррей рассказал журналистам от кого он получал ...
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10.01.2017
Энди Маррей предположил, что станет тренером после завершения карьеры
Лидер мирового рейтинга ATP, двадцатидевятилетний Энди Маррей, выступающий за Великобританию, ...
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23.12.2016
Петра Квитова: Хочу провести все праздники со своей семьей
Теннисистка Петра Квитова, сегодня выписалась из больницы. И прокомментировала ситуацию ...
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16.12.2016
Хуан Мартин Дель Порто:Победа в Кубке Дэвиса мечта моей жизни
Теннисист из Аргентины, Хуан Мартин Дель Порто побывал с визитом в своем городке ...
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14.12.2016
Анастасия Потапова: Я начинаю взрослую карьеру
Российская теннисистка Анастасия Потапова, рассказала, что она чувствовала когда ...
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11.12.2016
Каролин Возняцки: Не представляю свою жизнь без тенниса
Двадцатишестилетняя теннисистка из Дании, которая занимает девятнадцатое место ...
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