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Элина Свитолина уступила только 2 гейма в стартовой игре Australian Open
16.01.2017
Элина Свитолина уступила только 2 гейма в стартовой игре Australian Open
Украинская теннисистка, Элина Свитолина в 1-м туре Australian Open, выиграла в двух сетах у казашки Галины Воскобоевой, - 6/2, 6/0. За один час и семь минут, двадцатидвухлетняя Элина (ракетка ...
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Анастасия Павлюченкова переигрывает соотечественницу Евгению Родину на кортах Мельбурна
16.01.2017
Анастасия Павлюченкова переигрывает соотечественницу Евгению Родину на кортах Мельбурна
Российская теннисистка, Анастасия Павлюченкова в 1-м туре Australian Open, выиграла в двух сетах у своей землячки Евгении Родины, - 6/1, 7/6. За один час и двадцать четыре минуты, двадцатипятилетняя ...
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Чжан Шуай не оставила шансов белоруске Соснович в стартовом туре мейджора в Мельбурне
16.01.2017
Чжан Шуай не оставила шансов белоруске Соснович в стартовом туре мейджора в Мельбурне
Китайская теннисистка, Чжан Шуай в 1-м туре Australian Open, выиграла в двух сетах у белоруски Александры Соснович, - 6/0, 6/3. За пятьдесят минут, двадцатисемилетняя Чжан (ракетка номер «23») ...
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Девятнадцатилетняя Наталья Вихлянцева пробилась во 2 раунд Australian Open
16.01.2017
Девятнадцатилетняя Наталья Вихлянцева пробилась во 2 раунд Australian Open
Российская теннисистка, Наталья Вихлянцева в 1-м туре Australian Open, выиграла в двух сетах у американки Вани Кинг, - 6/3, 6/2. За один час, девятнадцатилетняя Наталья (ракетка номер «130») ...
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Винус Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
16.01.2017
Винус Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Старшая из сестёр Уильямс, Винус с победы стартовала на мейджоре в Мельбурне. Американская спортсменка, в первом туре Australian Open, переиграла в двух сетах украинку Катерину Козлову, - ...
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Ирина-Камелия Бегу выбивает из Australian Open Ярославу Шведову
16.01.2017
Ирина-Камелия Бегу выбивает из Australian Open Ярославу Шведову
Румынская спортсменка, Ирина-Камелия Бегу в первом туре Australian Open, переиграла в трех сетах казашку Ярославу Шведову, - 5/7, 6/3, 6/4. За два часа и восемнадцать минут, двадцатишестилетняя ...
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Елена Янкович с победы над немкой Лаурой Зигемунд стартует на Australian Open
16.01.2017
Елена Янкович с победы над немкой Лаурой Зигемунд стартует на Australian Open
Сербская спортсменка, Елена Янкович в первом туре Australian Open, обыграла в трех сетах немку Лауру Зигемунд, - 6/1, 1/6, 6/4. За два часа и тридцать семь минут, тридцатиоднолетняя Елена (ракетка ...
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Рейтинг WTA16/01/2017
Весь рейтинг
1 Анжелик Кербер 8875
2 Серена Уильямс 7080
3 Агнешка Радваньска 5625
4 Симона Халеп 5073
5 Каролина Плишкова 4970
6 Доминика Цибулкова 4865
7 Гарбин Мугуруса-Бланко 4420
8 Мэдисон Киз 4137
9 Йоханна Конта 4055
10 Светлана Кузнецова 3745
18 Елена Веснина 2229
25 Дарья Касаткина 1700
26 Дарья Гаврилова 1665
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Рейтинг ATP16/01/2017
Весь рейтинг
1 Энди Маррей 12560
2 Новак Джокович 11780
3 Милош Раонич 5290
4 Станислас Вавринка 5155
5 Кеи Нишикори 5010
6 Гаэль Монфис 3625
7 Марин Чилич 3605
8 Доминик Тим 3415
9 Рафаэль Надаль 3195
10 Томаш Бердых 3060
45 Андрей Кузнецов 1015
52 Карен Хачанов 875
63 Даниил Медведев 751

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16.01.2017
Серена Уильямс: Я смогу совмещать свою личную жизнь и теннис
Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась с журналистами, как она совмещает ...
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13.01.2017
Энди Маррей: Моя цель победа на Australian Open
Теннисист из Великобритании, Энди Маррей рассказал журналистам от кого он получал ...
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10.01.2017
Энди Маррей предположил, что станет тренером после завершения карьеры
Лидер мирового рейтинга ATP, двадцатидевятилетний Энди Маррей, выступающий за Великобританию, ...
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23.12.2016
Петра Квитова: Хочу провести все праздники со своей семьей
Теннисистка Петра Квитова, сегодня выписалась из больницы. И прокомментировала ситуацию ...
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16.12.2016
Хуан Мартин Дель Порто:Победа в Кубке Дэвиса мечта моей жизни
Теннисист из Аргентины, Хуан Мартин Дель Порто побывал с визитом в своем городке ...
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14.12.2016
Анастасия Потапова: Я начинаю взрослую карьеру
Российская теннисистка Анастасия Потапова, рассказала, что она чувствовала когда ...
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11.12.2016
Каролин Возняцки: Не представляю свою жизнь без тенниса
Двадцатишестилетняя теннисистка из Дании, которая занимает девятнадцатое место ...
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