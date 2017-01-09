Последние новости
все новости
«Челленджер» (Канберра). Успешный старт Константина Кравчука
09.01.2017
«Челленджер» (Канберра). Успешный старт Константина Кравчука
Тридцатиоднолетний игрок из России, Константин Кравчук (позиция ATP «88»), в 1-м круге «Челленджера», проходящего в австралийской столице, оказался сильнее двадцатичетырёхлетнего ...
Читать далее
0
Apia International Sydney (Австралия). Успешный старт Паоло Лоренци
09.01.2017
Apia International Sydney (Австралия). Успешный старт Паоло Лоренци
Тридцатипятилетний представитель Италии, Паоло Лоренци (atp No «сорок один») в 1-м этапе состязания Apia International Sydney (Австралия) обыграл тридцатитрёхлетнего немецкого теннисиста, ...
Читать далее
0
Старт ASB Classic (Окленд). Фелисиано Лопес начал выступление с успеха
09.01.2017
Старт ASB Classic (Окленд). Фелисиано Лопес начал выступление с успеха
В 1-м этапе состязания ASB Classic, проходящем в новозеландском Окленде, тридцатипятилетний представитель Испании, Фелисиано Лопес, стоящий на atp-позиции «двадцать восемь», обыграл ...
Читать далее
0
Apia International Sydney (Австралия). Гаштао Элиаш обыграл Кристофера О'Коннела
09.01.2017
Apia International Sydney (Австралия). Гаштао Элиаш обыграл Кристофера О'Коннела
Двадцатишестилетний представитель Португалии, Гаштао Элиаш (atp No «восемьдесят один») на старте состязания Apia International Sydney (Австралия) обыграл двадцатидвухлетнего хозяина корта, ...
Читать далее
0
Apia International Sydney (Австралия). Успешный старт Дэниэла Эванса
09.01.2017
Apia International Sydney (Австралия). Успешный старт Дэниэла Эванса
Двадцатишестилетний представитель Великобритании, Дэниэл Эванс (atp No «шестьдесят шесть») на старте состязания Apia International Sydney (Австралия) обыграл двадцатидвухлетнего бразильца, ...
Читать далее
0
ASB Classic (Окленд). Удачный старт Иржи Веселы
09.01.2017
ASB Classic (Окленд). Удачный старт Иржи Веселы
В 1-м этапе состязания ASB Classic, проходящем в новозеландском Окленде, двадцатитрёхлетний представитель Чехии, Иржи Веселы, стоящий на atp-позиции «пятьдесят пять», обыграл тридцатиоднолетнего ...
Читать далее
0
ASB Classic (Окленд). Шварцман проиграл Жазири
09.01.2017
ASB Classic (Окленд). Шварцман проиграл Жазири
В 1-м этапе состязания ASB Classic, проходящем в новозеландском Окленде, двадцатичетырёхлетний представитель Аргентины, Диего Шварцман, стоящий на atp-позиции «пятьдесят два», проиграл ...
Читать далее
0
Рейтинг WTA10/01/2017
Весь рейтинг
1 Анжелик Кербер 8875
2 Серена Уильямс 7080
3 Агнешка Радваньска 5420
4 Симона Халеп 5257
5 Каролина Плишкова 4970
6 Доминика Цибулкова 4875
7 Гарбин Мугуруса-Бланко 4420
8 Мэдисон Киз 4137
9 Светлана Кузнецова 4115
10 Йоханна Конта 3690
17 Елена Веснина 2229
25 Дарья Гаврилова 1665
26 Дарья Касаткина 1655
Теннисные турниры
Все турниры

Текущие турниры

Скоро начинаются

Рейтинг ATP10/01/2017
Весь рейтинг
1 Энди Маррей 12560
2 Новак Джокович 11780
3 Милош Раонич 5290
4 Станислас Вавринка 5155
5 Кеи Нишикори 5010
6 Гаэль Монфис 3625
7 Марин Чилич 3605
8 Доминик Тим 3415
9 Рафаэль Надаль 3195
10 Томаш Бердых 3060
48 Андрей Кузнецов 935
51 Карен Хачанов 875
59 Михаил Южный 781

Последние статьи
Все статьи
Новости женского тенниса
Все новости
Новости мужского тенниса
Все новости
Интервью
Все интервью
23.12.2016
Петра Квитова: Хочу провести все праздники со своей семьей
Теннисистка Петра Квитова, сегодня выписалась из больницы. И прокомментировала ситуацию ...
Читать далее
16.12.2016
Хуан Мартин Дель Порто:Победа в Кубке Дэвиса мечта моей жизни
Теннисист из Аргентины, Хуан Мартин Дель Порто побывал с визитом в своем городке ...
Читать далее
14.12.2016
Анастасия Потапова: Я начинаю взрослую карьеру
Российская теннисистка Анастасия Потапова, рассказала, что она чувствовала когда ...
Читать далее
11.12.2016
Каролин Возняцки: Не представляю свою жизнь без тенниса
Двадцатишестилетняя теннисистка из Дании, которая занимает девятнадцатое место ...
Читать далее
05.12.2016
Симона Халеп: Очень круто, быть лучшей теннисисткой в своей стране
Симона Халеп, которая занимает четвертую позицию в мировой классификации, рассказала, ...
Читать далее
04.12.2016
Кеи Нишикори: Я люблю выступать на родных кортах
Теннисист из Японии Кеи Нишикори, поделился своим мнением, о своей победе над чешским ...
Читать далее
01.12.2016
Хуан Мартин Дель Потро:На сегодня моей главной задачей остается, полное восстановление
Аргентинский теннисист, победитель «Кубка Девиса», в составе сборной своей ...
Читать далее
Сообщения с форума
Голосование

Ваш любимый Турнир Большого Шлема?

  •  
  •  
  •  
  •  


Мир большого тенниса


Видео
Все видео
Фото
Все фото