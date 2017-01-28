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29.01.2017 Роджер Федерер — триумфатор австралийского «мэйджора»
Спортсмен из Швейцарии, тридцатипятилетний Роджер Федерер (17-ая строчка в atp-рейтинге) стал триумфатором австралийского «мэйджора» (Мельбурн), взяв верх над тридцатилетним испанцем, ...
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28.01.2017 Серена Уильямс победительница Australian Open
Тридцатипятилетняя американка, занимающая вторую позицию в мировой классификации, Серена Уильямс обыграла в двух сетах в финальном поединке «мейджора» в Мельбурне, свою старшую ...
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28.01.2017 Марта Костюк чемпионка юниорского Australian Open
В финальном раунде юниорского «мейджора» в Австралии (Мельбурн), четырнадцатилетняя теннисистка из Украины, Марта Костюк обошла семнадцатилетнюю оппонентку из Швейцарии, Ребеку ...
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28.01.2017 Финал первого «Большого шлема» (Австралия). Рафаэль Надаль сразится с Роджером Федерером
Тридцатилетний испанец, Рафаэль Надаль (9-ая строчка по оценке atp), ранее обыгравший болгарского оппонента Григора Димитрова (25 лет, 15-ая строчка по оценке atp), в решающем этапе первенства ...
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28.01.2017 Теймураз Габашвили не прошёл в полуфинал французского «Челленджера»
Тридцатиоднолетний игрок из России, сто шестьдесят восьмая atp-строка, Теймураз Габашвили, в четвертьфинальном поединке «Челленджера», проходящего во французском городе Ренн, ...
Последние новости
Андрей Рублёв — полуфиналист французского «Челленджера»
Девятнадцатилетний игрок из России, сто пятьдесят вторая atp-строка, Андрей Рублёв, в четвертьфинальном поединке «Челленджера», проходящего во французском городе Ренн, обыграл ...
Девятнадцатилетний игрок из России, сто пятьдесят вторая atp-строка, Андрей Рублёв, в четвертьфинальном поединке «Челленджера», проходящего во французском городе Ренн, обыграл ...
В субботу сёстры Уильямс разыграют между собой титул на корте Australian Open
В финальном поединке Australian Open, Серена Уильямс (США, 35 лет, ракетка номер «2»), которая обыграла Мирьяну Лючич-Барони, сразится со своей сестрой Винус Уильямс (США, 36 лет, ракетка ...
В финальном поединке Australian Open, Серена Уильямс (США, 35 лет, ракетка номер «2»), которая обыграла Мирьяну Лючич-Барони, сразится со своей сестрой Винус Уильямс (США, 36 лет, ракетка ...
Рафаэль Надаль вышел в финал состязания в Мельбурне
Тридцатилетний испанский теннисист, Рафаэль Надаль (atp-номер «девять»), в полуфинале состязания в Мельбурне оказался сильнее двадцатипятилетнего игрока из Болгарии, Григора ...
Тридцатилетний испанский теннисист, Рафаэль Надаль (atp-номер «девять»), в полуфинале состязания в Мельбурне оказался сильнее двадцатипятилетнего игрока из Болгарии, Григора ...
Украинка Марта Костюк переигрывает Елену Рыбакину в полуфинале юниорского Australian Open
Четырнадцатилетняя теннисистка из Украины Марта Костюк обыграла в 1/2 финала юниорского Australian Open, семнадцатилетнюю российскую оппонентку Елену Рыбакину (WTA – положение «616»), ...
Четырнадцатилетняя теннисистка из Украины Марта Костюк обыграла в 1/2 финала юниорского Australian Open, семнадцатилетнюю российскую оппонентку Елену Рыбакину (WTA – положение «616»), ...
Дуэт Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова стали чемпионками Australian Open-2017 в парном разряде
Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова представляющие США и Чехию, переиграли чешку и китаянку, Андрею Главацкову и Пэн Шуай в финальном раунде парного Australian Open, - 6/7, 6/3, 6/3. За сто тридцать ...
Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова представляющие США и Чехию, переиграли чешку и китаянку, Андрею Главацкову и Пэн Шуай в финальном раунде парного Australian Open, - 6/7, 6/3, 6/3. За сто тридцать ...
Мельбурн. Роджер Федерер — финалист
Тридцатипятилетний представитель Швейцарии, стоящий на семнадцатой atp-позиции, Роджер Федерер, в противостоянии полуфинала «мэйджора» (Мельбурн) переиграл четвёртую ракетку, ...
Тридцатипятилетний представитель Швейцарии, стоящий на семнадцатой atp-позиции, Роджер Федерер, в противостоянии полуфинала «мэйджора» (Мельбурн) переиграл четвёртую ракетку, ...
В финале Australian Open-2017 сыграют две сестры Уильямс
В полуфинальной игре Australian Open, вторая ракетка мира Серена Уильямс обошла в двух сетах семьдесят девятую ракетку мира Мирьяну Лючич-Барони, - 6/2, 6/1. За пятьдесят минут, тридцатипятилетняя ...
В полуфинальной игре Australian Open, вторая ракетка мира Серена Уильямс обошла в двух сетах семьдесят девятую ракетку мира Мирьяну Лючич-Барони, - 6/2, 6/1. За пятьдесят минут, тридцатипятилетняя ...