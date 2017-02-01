Последние новости
все новости
Наталья Вихлянцева переиграла Дарью Касаткину на турнире в Санкт-Петербурге
01.02.2017
Наталья Вихлянцева переиграла Дарью Касаткину на турнире в Санкт-Петербурге
Во 2-м туре St.Petersburg Ladies Trophy, россиянка Наталья Вихлянцева, сенсационно победила свою землячку Дарью Касаткину, - 7/6, 6/2. За восемьдесят семь минут, 19-летняя Вихлянцева, которая разместилась ...
Читать далее
0
Елена Веснина переиграла Екатерину Макарову на кортах St.Petersburg Ladies Trophy
01.02.2017
Елена Веснина переиграла Екатерину Макарову на кортах St.Petersburg Ladies Trophy
В 1-м туре St.Petersburg Ladies Trophy, россиянка Елена Веснина, победила свою землячку Екатерину Макарову, - 6/3, 6/1. За шестьдесят восемь минут, 30-летняя Веснина, которая разместилась на 16-м месте ...
Читать далее
0
Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
01.02.2017
Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
Во 2-м туре St.Petersburg Ladies Trophy, казашка Юлия Путинцева, победила немку Аннику Бек, - 6/4, 6/0. За семьдесят шесть минут, 22-летняя Путинцева, которая разместилась на 34-м месте в мировом табеле ...
Читать далее
0
Симона Халеп вышла в четвертьфинал St.Petersburg Ladies Trophy
01.02.2017
Симона Халеп вышла в четвертьфинал St.Petersburg Ladies Trophy
В 1/8 финала St.Petersburg Ladies Trophy, представительница Румынии Симона Халеп переиграла теннисистку из Хорватии Ану Конюх, - 6/4, 7/6. За девяносто девять минут, двадцатипятилетняя Симона, которая ...
Читать далее
0
Франция. Удачный старт Аслана Карацева на «Челленджера» в Кемпере
31.01.2017
Франция. Удачный старт Аслана Карацева на «Челленджера» в Кемпере
На старте «Челленджера», проходящего во французском городе Кемпер, Аслан Карацев (Россия, двадцать три года, ракетка номер «двести пятьдесят пять») обыграл французского ...
Читать далее
0
Евгений Донской завершил выступление на французском «Челленджере»
31.01.2017
Евгений Донской завершил выступление на французском «Челленджере»
На старте «Челленджера», проходящего во французском городе Кемпер, Евгений Донской (Россия, двадцать шесть лет, ракетка номер «сто тридцать два») проиграл другому россиянину, ...
Читать далее
0
Джокович посоветовал оценивать российских теннисистов как достойных соперников
31.01.2017
Джокович посоветовал оценивать российских теннисистов как достойных соперников
Бывший лидер мирового рейтинга, двадцатидевятилетний Новак Джокович (Сербия, atp-номер«два») в преддверии встречи с командой России на командном первенстве «Кубок Дэвиса», ...
Читать далее
0
Рейтинг WTA01/02/2017
Весь рейтинг
1 Серена Уильямс 7780
2 Анжелик Кербер 7115
3 Каролина Плишкова 5270
4 Симона Халеп 5073
5 Доминика Цибулкова 4985
6 Агнешка Радваньска 4915
7 Гарбин Мугуруса-Бланко 4720
8 Светлана Кузнецова 3915
9 Мэдисон Киз 3897
10 Йоханна Конта 3705
16 Елена Веснина 2357
22 Анастасия Павлюченкова 2040
26 Дарья Гаврилова 1665
Теннисные турниры
Все турниры

Текущие турниры

St. Petersburg Ladies Trophy
St. Petersburg Ladies Trophy
30 января 2017 по
5 февраля 2017
Taiwan Open
Taiwan Open
30 января 2017 по
5 февраля 2017

Скоро начинаются

Davis Cup
Davis Cup
5 февраля 2017 по
5 февраля 2017
Open Sud de France
Open Sud de France
6 февраля 2017 по
12 февраля 2017
Ecuador Open Quito
Ecuador Open Quito
6 февраля 2017 по
12 февраля 2017
Garanti Koza Sofia Open
Garanti Koza Sofia Open
6 февраля 2017 по
12 февраля 2017
Рейтинг ATP01/02/2017
Весь рейтинг
1 Энди Маррей 11540
2 Новак Джокович 9825
3 Станислас Вавринка 5695
4 Милош Раонич 4930
5 Кеи Нишикори 4830
6 Рафаэль Надаль 4385
7 Марин Чилич 3560
8 Доминик Тим 3505
9 Гаэль Монфис 3445
10 Роджер Федерер 3260
52 Карен Хачанов 904
55 Андрей Кузнецов 845
63 Даниил Медведев 749

Последние статьи
Все статьи
Новости женского тенниса
Все новости
Новости мужского тенниса
Все новости
Интервью
Все интервью
28.01.2017
Рафаэль Надаль: Рад сыграть в финале Australian Open против Роджера Федерера
Рафаэль Надаль прошедший в финал Australian Open, рассказал о своем триумфе над Григором ...
Читать далее
28.01.2017
Бетани Маттек-Сэндс: Мы подруги с Люси Шафаржовой и за пределами корта
Победительница парных состязаний Australian Open, представительница США Бетани Маттек-Сэндс, ...
Читать далее
22.01.2017
Анастасия Павлюченкова: Я способна на большее
Анастасия Павлюченкова из России, рассказала журналистам, что она чувствовала, когда ...
Читать далее
22.01.2017
Энди Маррей: Быстро оправлюсь от поражения на Australian Open
Энди Маррей, который является первой ракеткой мира, прокомментировал свою неудачу ...
Читать далее
16.01.2017
Серена Уильямс: Я смогу совмещать свою личную жизнь и теннис
Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась с журналистами, как она совмещает ...
Читать далее
13.01.2017
Энди Маррей: Моя цель победа на Australian Open
Теннисист из Великобритании, Энди Маррей рассказал журналистам от кого он получал ...
Читать далее
10.01.2017
Энди Маррей предположил, что станет тренером после завершения карьеры
Лидер мирового рейтинга ATP, двадцатидевятилетний Энди Маррей, выступающий за Великобританию, ...
Читать далее
Сообщения с форума
Голосование

Ваш любимый Турнир Большого Шлема?

  •  
  •  
  •  
  •  


Мир большого тенниса


Видео
Все видео
Фото
Все фото