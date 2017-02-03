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После побед Ришара Гаске и Жиля Симона в «Кубке Дэвиса» противостояние «Франция vs Япония» — 2:0
03.02.2017
После побед Ришара Гаске и Жиля Симона в «Кубке Дэвиса» противостояние «Франция vs Япония» — 2:0
В поединке I этапа «Кубка Дэвиса» (Мировая группа) тридцатилетний представитель команды Франции, Ришар Гаске (восемнадцатая atp-ракетка), обыграл двадцатичетырёхлетнего Таро ...
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Стартовая победа Ника Киргиоса позволила увеличить отрыв Австралии от Чехии в «Кубке Дэвиса»
03.02.2017
Стартовая победа Ника Киргиоса позволила увеличить отрыв Австралии от Чехии в «Кубке Дэвиса»
В поединке I этапа «Кубка Дэвиса» (Мировая группа) двадцатиоднолетний представитель команды Австралии, Ник Киргиос (15-ая atp-ракетка), обыграл двадцатишестилетнего Яна Сатрала ...
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Австралия обошла Чехию в «Кубке Дэвиса» из-за проигрыша Иржи Веселы
03.02.2017
Австралия обошла Чехию в «Кубке Дэвиса» из-за проигрыша Иржи Веселы
В стартовом поединке «Кубка Дэвиса» двадцатитрёхлетний представитель команды Чехии, Иржи Веселы (54-ая atp-ракетка), уступил двадцатидвухлетнему Джордану Томпсону (65-ая позиция ...
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Доминика Цибулкова сыграет в четвертьфинале St.Petersburg Ladies Trophy
02.02.2017
Доминика Цибулкова сыграет в четвертьфинале St.Petersburg Ladies Trophy
27-летняя словацкая спортсменка Доминика Цибулкова, одолела во 2-м круге St.Petersburg Ladies Trophy, 20-летнюю теннисистку из Хорватии Донну Векич, - 6/2, 6/2. По итогам одного часа и тринадцати минут, ...
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Кристина Младенович побеждает Винус Уильямс на турнире в Санкт-Петербурге
02.02.2017
Кристина Младенович побеждает Винус Уильямс на турнире в Санкт-Петербурге
23-летняя французская спортсменка Кристина Младенович, переиграла во 2-й игре St.Petersburg Ladies Trophy, 36-летнюю оппонентку из США Винус Уильямс, - 6/3, 6/1. По итогам пятидесяти пяти минут, Кристина ...
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Елена Веснина вышла в четвертьфинал St.Petersburg Ladies Trophy
02.02.2017
Елена Веснина вышла в четвертьфинал St.Petersburg Ladies Trophy
30-летняя российская спортсменка Елена Веснина, переиграла во 2-й игре St.Petersburg Ladies Trophy, 27-летнюю оппонентку из Франции Ализе Корне, - 2/6, 6/3, 6/3. По итогам двух часов и восьми минут, Елена ...
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Роберта Винчи переиграла Андреа Петкович на турнире в Санкт-Петербурге
02.02.2017
Роберта Винчи переиграла Андреа Петкович на турнире в Санкт-Петербурге
33-летняя итальянская спортсменка Роберта Винчи, переиграла во 2-й игре St.Petersburg Ladies Trophy, 29-летнюю оппонентку из Германии Андрею Петкович, - 6/4, 6/4. По итогам одного часа и тридцати семи ...
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Рейтинг WTA04/02/2017
Весь рейтинг
1 Серена Уильямс 7780
2 Анжелик Кербер 7115
3 Каролина Плишкова 5270
4 Симона Халеп 5073
5 Доминика Цибулкова 4985
6 Агнешка Радваньска 4915
7 Гарбин Мугуруса-Бланко 4720
8 Светлана Кузнецова 3915
9 Мэдисон Киз 3897
10 Йоханна Конта 3705
16 Елена Веснина 2357
22 Анастасия Павлюченкова 2040
26 Дарья Гаврилова 1665
Теннисные турниры
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Текущие турниры

St. Petersburg Ladies Trophy
St. Petersburg Ladies Trophy
30 января 2017 по
завтра, 00:00
Taiwan Open
Taiwan Open
30 января 2017 по
завтра, 00:00

Скоро начинаются

Davis Cup
Davis Cup
завтра, 00:00 по
завтра, 00:00
Open Sud de France
Open Sud de France
6 февраля 2017 по
12 февраля 2017
Ecuador Open Quito
Ecuador Open Quito
6 февраля 2017 по
12 февраля 2017
Garanti Koza Sofia Open
Garanti Koza Sofia Open
6 февраля 2017 по
12 февраля 2017
Рейтинг ATP04/02/2017
Весь рейтинг
1 Энди Маррей 11540
2 Новак Джокович 9825
3 Станислас Вавринка 5695
4 Милош Раонич 4930
5 Кеи Нишикори 4830
6 Рафаэль Надаль 4385
7 Марин Чилич 3560
8 Доминик Тим 3505
9 Гаэль Монфис 3445
10 Роджер Федерер 3260
52 Карен Хачанов 904
55 Андрей Кузнецов 845
63 Даниил Медведев 749

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28.01.2017
Рафаэль Надаль: Рад сыграть в финале Australian Open против Роджера Федерера
Рафаэль Надаль прошедший в финал Australian Open, рассказал о своем триумфе над Григором ...
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28.01.2017
Бетани Маттек-Сэндс: Мы подруги с Люси Шафаржовой и за пределами корта
Победительница парных состязаний Australian Open, представительница США Бетани Маттек-Сэндс, ...
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22.01.2017
Анастасия Павлюченкова: Я способна на большее
Анастасия Павлюченкова из России, рассказала журналистам, что она чувствовала, когда ...
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22.01.2017
Энди Маррей: Быстро оправлюсь от поражения на Australian Open
Энди Маррей, который является первой ракеткой мира, прокомментировал свою неудачу ...
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16.01.2017
Серена Уильямс: Я смогу совмещать свою личную жизнь и теннис
Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась с журналистами, как она совмещает ...
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13.01.2017
Энди Маррей: Моя цель победа на Australian Open
Теннисист из Великобритании, Энди Маррей рассказал журналистам от кого он получал ...
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10.01.2017
Энди Маррей предположил, что станет тренером после завершения карьеры
Лидер мирового рейтинга ATP, двадцатидевятилетний Энди Маррей, выступающий за Великобританию, ...
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