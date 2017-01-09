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09.01.2017 Каролина Плишкова возглавила рейтинг Чемпионской гонки WTA-2017
Благодаря победе на первом крупном турнире 2017 года, чешская теннисистка Каролина Плишкова возглавила гонку нынешнего сезона на итоговый турнир в Сингапуре, став лидером Чемпионской ...
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09.01.2017 Каролина Плишкова пятая ракетка мира
Стартовал теннисный сезон, а значит и начались изменения в мировом рейтинге WTA. Каролина Плишкова выигравшая Brisbane International в Брисбене сделала шаг вперёд в рейтинге и на сегодня является ...
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09.01.2017 ASB Classic (Окленд). Дастин Браун обыграл Майкла Ммо
В 1-м этапе состязания ASB Classic, проходящем в новозеландском Окленде, тридцатидвухлетний представитель Германии, Дастин Браун, стоящий на atp-позиции «семьдесят», обыграл восемнадцатилетнего ...
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09.01.2017 Apia International Sydney (Австралия). Успешный старт Кольшрайбера
Тридцатитрёхлетний представитель Германии, Филипп Кольшрайбер (atp No «тридцать два») на старте состязания Apia International Sydney (Австралия) обыграл двадцатидевятилетнего итальянца, ...
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09.01.2017 Старт ASB Classic (Окленд). Робин Хаазе переиграл Финна Тирна
В 1-м этапе состязания ASB Classic, проходящем в новозеландском Окленде, двадцатидевятилетний нидерландец, Робин Хаазе, стоящий на atp-позиции «пятьдесят девять», обыграл двадцатишестилетнего ...
Последние новости
«Челленджер» (Канберра). Успешный старт Константина Кравчука
Тридцатиоднолетний игрок из России, Константин Кравчук (позиция ATP «88»), в 1-м круге «Челленджера», проходящего в австралийской столице, оказался сильнее двадцатичетырёхлетнего ...
Тридцатиоднолетний игрок из России, Константин Кравчук (позиция ATP «88»), в 1-м круге «Челленджера», проходящего в австралийской столице, оказался сильнее двадцатичетырёхлетнего ...
Apia International Sydney (Австралия). Успешный старт Паоло Лоренци
Тридцатипятилетний представитель Италии, Паоло Лоренци (atp No «сорок один») в 1-м этапе состязания Apia International Sydney (Австралия) обыграл тридцатитрёхлетнего немецкого теннисиста, ...
Тридцатипятилетний представитель Италии, Паоло Лоренци (atp No «сорок один») в 1-м этапе состязания Apia International Sydney (Австралия) обыграл тридцатитрёхлетнего немецкого теннисиста, ...
Старт ASB Classic (Окленд). Фелисиано Лопес начал выступление с успеха
В 1-м этапе состязания ASB Classic, проходящем в новозеландском Окленде, тридцатипятилетний представитель Испании, Фелисиано Лопес, стоящий на atp-позиции «двадцать восемь», обыграл ...
В 1-м этапе состязания ASB Classic, проходящем в новозеландском Окленде, тридцатипятилетний представитель Испании, Фелисиано Лопес, стоящий на atp-позиции «двадцать восемь», обыграл ...
Apia International Sydney (Австралия). Гаштао Элиаш обыграл Кристофера О'Коннела
Двадцатишестилетний представитель Португалии, Гаштао Элиаш (atp No «восемьдесят один») на старте состязания Apia International Sydney (Австралия) обыграл двадцатидвухлетнего хозяина корта, ...
Двадцатишестилетний представитель Португалии, Гаштао Элиаш (atp No «восемьдесят один») на старте состязания Apia International Sydney (Австралия) обыграл двадцатидвухлетнего хозяина корта, ...
Apia International Sydney (Австралия). Успешный старт Дэниэла Эванса
Двадцатишестилетний представитель Великобритании, Дэниэл Эванс (atp No «шестьдесят шесть») на старте состязания Apia International Sydney (Австралия) обыграл двадцатидвухлетнего бразильца, ...
Двадцатишестилетний представитель Великобритании, Дэниэл Эванс (atp No «шестьдесят шесть») на старте состязания Apia International Sydney (Австралия) обыграл двадцатидвухлетнего бразильца, ...
ASB Classic (Окленд). Удачный старт Иржи Веселы
В 1-м этапе состязания ASB Classic, проходящем в новозеландском Окленде, двадцатитрёхлетний представитель Чехии, Иржи Веселы, стоящий на atp-позиции «пятьдесят пять», обыграл тридцатиоднолетнего ...
В 1-м этапе состязания ASB Classic, проходящем в новозеландском Окленде, двадцатитрёхлетний представитель Чехии, Иржи Веселы, стоящий на atp-позиции «пятьдесят пять», обыграл тридцатиоднолетнего ...
ASB Classic (Окленд). Шварцман проиграл Жазири
В 1-м этапе состязания ASB Classic, проходящем в новозеландском Окленде, двадцатичетырёхлетний представитель Аргентины, Диего Шварцман, стоящий на atp-позиции «пятьдесят два», проиграл ...
В 1-м этапе состязания ASB Classic, проходящем в новозеландском Окленде, двадцатичетырёхлетний представитель Аргентины, Диего Шварцман, стоящий на atp-позиции «пятьдесят два», проиграл ...