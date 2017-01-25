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26.01.2017 В финале Australian Open-2017 сыграют две сестры Уильямс
В полуфинальной игре Australian Open, вторая ракетка мира Серена Уильямс обошла в двух сетах семьдесят девятую ракетку мира Мирьяну Лючич-Барони, - 6/2, 6/1. За пятьдесят минут, тридцатипятилетняя ...
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26.01.2017 Винус Уильямс вышла в финал Australian Open
Теннисистка из США, 36-летняя Винус Уильямс, прошла в финальный поединок Australian Open, переиграв в 1/2 финала состязаний, свою двадцатипятилетнюю земляку Коко Вандевеге, - 6/7, 6/2, 6/3. За сто ...
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26.01.2017 Открытое первенство Австралии (парная категория). Майк и Боб Брайаны — финалисты
Представители парников, тридцативосьмилетние Майк и Боб Брайаны, выступающие под флагом США, в полуфинальном этапе Открытого первенства Австралии (Мельбурн) оказались сильнее испанских ...
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25.01.2017 Полуфинальный раунд «мэйджора» (Мельбурн). Рафаэль Надаль vs Григор Димитров
Тридцатилетний теннисист из Испании, Рафаэль Надаль (позиция «девять» в atp-оценке), прежде одолевший двадцатишестилетнего игрока из Канады, Милоша Раонича (третья позиция в atp-оценке), ...
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25.01.2017 Мельбурн. В четвертьфинальном этапе Раонич уступил Надалю
Двадцатишестилетний игрок из Канады, занимающий 3-ю atp-строчку, Милош Раонич, в противостоянии четвертьфинала «мэйджора» (Мельбурн) уступил девятой ракетке, тридцатилетнему ...
Последние новости
Мельбурн. Григор Димитров в четвертьфинальном этапе оказался сильнее Давида Гоффина
Двадцатипятилетний игрок из Болгарии, занимающий 15-ю atp-строчку, Григор Димитров, в противостоянии четвертьфинала «мэйджора» (Мельбурн) обыграл одиннадцатую ракетку, двадцатишестилетнего ...
Двадцатипятилетний игрок из Болгарии, занимающий 15-ю atp-строчку, Григор Димитров, в противостоянии четвертьфинала «мэйджора» (Мельбурн) обыграл одиннадцатую ракетку, двадцатишестилетнего ...
Полуфинальный раунд «мэйджора» (Мельбурн). Роджер Федерер vs Стэн Вавринка
Тридцатипятилетний игрок из Швейцарии, Роджер Федерер (позиция «17» в atp-оценке), прежде одолевший двадцатидевятилетнего немецкого противника, Мишу Зверева (пятидесятая позиция ...
Тридцатипятилетний игрок из Швейцарии, Роджер Федерер (позиция «17» в atp-оценке), прежде одолевший двадцатидевятилетнего немецкого противника, Мишу Зверева (пятидесятая позиция ...
Андрея Главацкова и Пэн Шуай сыграют в финале Australian Open в парном разряде
Представительница Чехии Андрея Главацкова и Пэн Шуай из Китая, прошли в финальный круг австралийского парного «мейджора» в Мельбурне, одолев сопротивление француженок Каролин ...
Представительница Чехии Андрея Главацкова и Пэн Шуай из Китая, прошли в финальный круг австралийского парного «мейджора» в Мельбурне, одолев сопротивление француженок Каролин ...
Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова финалистки парного разряда Australian Open
Представительница США Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова из Чехии, прошли в финальный круг австралийского парного «мейджора» в Мельбурне, одолев сопротивление японок Эри ...
Представительница США Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова из Чехии, прошли в финальный круг австралийского парного «мейджора» в Мельбурне, одолев сопротивление японок Эри ...
Мирьяна Лючич-Барони переиграла Каролину Плишкову на кортах Мельбурна, и стала полуфиналисткой Australian Open
Теннисистка из Хорватии, 34-летняя Мирьяна Лючич-Барони, стоящая на 79-й строке в рейтинге WTA, одолела сопротивление теннисистки из Чехии, 24-летней Каролины Плишковой, которая занимает ...
Теннисистка из Хорватии, 34-летняя Мирьяна Лючич-Барони, стоящая на 79-й строке в рейтинге WTA, одолела сопротивление теннисистки из Чехии, 24-летней Каролины Плишковой, которая занимает ...
Серена Уильямс вышла в полуфинал Australian Open
Представительница США, стоящая на второй позиции в рейтинге WTA, тридцатипятилетняя Серена Уильямс обыграла в четвертьфинальной битве «мейджора» в Мельбурне, двадцатипятилетнюю ...
Представительница США, стоящая на второй позиции в рейтинге WTA, тридцатипятилетняя Серена Уильямс обыграла в четвертьфинальной битве «мейджора» в Мельбурне, двадцатипятилетнюю ...
Мельбурн. Роджер Федерер обыграл Мишу Зверева и вышел в 1/2 финала
Тридцатипятилетний игрок из Швейцарии, занимающий 17-ю atp-строчку, Роджер Федерер, в противостоянии 1/4 финала «мэйджора» (Мельбурн) обыграл пятидесятую ракетку, двадцатидевятилетнего ...
Тридцатипятилетний игрок из Швейцарии, занимающий 17-ю atp-строчку, Роджер Федерер, в противостоянии 1/4 финала «мэйджора» (Мельбурн) обыграл пятидесятую ракетку, двадцатидевятилетнего ...