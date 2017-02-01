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01.02.2017 Евгений Донской и Андрей Василевский завершили выступление на старте французского «Челленджера» среди парников
В начальном раунде «Челленджера» (парный разряд), проходящего во французском городе Кемпер, двадцатишестилетний Евгений Донской (Россия, ракетка номер «сто тридцать два») ...
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01.02.2017 Франция. Аслан Карацев стал четвертьфиналистом «Челленджера» в Кемпере
В раунде II «Челленджера», проходящего во французском городе Кемпер, россиянин Аслан Карацев (двадцать три года, место в atp «двести пятьдесят пять») обыграл итальянского ...
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01.02.2017 Мэнди Минелла переигрывает Каролин Гарсия на турнире в Тайване
Во 2-м круге Taiwan Open, люксембургская спортсменка Мэнди Минелла, переиграла французскую теннисистку Каролин Гарсию, - 6/4, 6/4. По итогам восьмидесяти одной минуты, 31-летняя Минелла, которая ...
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01.02.2017 Люси Шафаржова вышла в четвертьфинал Taiwan Open
Во 2-м круге Taiwan Open, чешская спортсменка Люси Шафаржова, переиграла латвийскую теннисистку Анастасию Севастову, - 6/2, 6/4. За шестьдесят семь минут, 29-летняя Шафаржова, которая расположилась ...
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01.02.2017 Светлана Кузнецова не заметила сопротивления Дарьи Гавриловой на турнире в Санкт-Петербурге
Во 2-м круге St.Petersburg Ladies Trophy, российская спортсменка Светлана Кузнецова, переиграла австралийскую теннисистку Дарью Гаврилову, - 6/1, 6/3. За восемьдесят две минуты, 31-летняя Кузнецова, ...
Последние новости
Наталья Вихлянцева переиграла Дарью Касаткину на турнире в Санкт-Петербурге
Во 2-м туре St.Petersburg Ladies Trophy, россиянка Наталья Вихлянцева, сенсационно победила свою землячку Дарью Касаткину, - 7/6, 6/2. За восемьдесят семь минут, 19-летняя Вихлянцева, которая разместилась ...
Во 2-м туре St.Petersburg Ladies Trophy, россиянка Наталья Вихлянцева, сенсационно победила свою землячку Дарью Касаткину, - 7/6, 6/2. За восемьдесят семь минут, 19-летняя Вихлянцева, которая разместилась ...
Елена Веснина переиграла Екатерину Макарову на кортах St.Petersburg Ladies Trophy
В 1-м туре St.Petersburg Ladies Trophy, россиянка Елена Веснина, победила свою землячку Екатерину Макарову, - 6/3, 6/1. За шестьдесят восемь минут, 30-летняя Веснина, которая разместилась на 16-м месте ...
В 1-м туре St.Petersburg Ladies Trophy, россиянка Елена Веснина, победила свою землячку Екатерину Макарову, - 6/3, 6/1. За шестьдесят восемь минут, 30-летняя Веснина, которая разместилась на 16-м месте ...
Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
Во 2-м туре St.Petersburg Ladies Trophy, казашка Юлия Путинцева, победила немку Аннику Бек, - 6/4, 6/0. За семьдесят шесть минут, 22-летняя Путинцева, которая разместилась на 34-м месте в мировом табеле ...
Во 2-м туре St.Petersburg Ladies Trophy, казашка Юлия Путинцева, победила немку Аннику Бек, - 6/4, 6/0. За семьдесят шесть минут, 22-летняя Путинцева, которая разместилась на 34-м месте в мировом табеле ...
Симона Халеп вышла в четвертьфинал St.Petersburg Ladies Trophy
В 1/8 финала St.Petersburg Ladies Trophy, представительница Румынии Симона Халеп переиграла теннисистку из Хорватии Ану Конюх, - 6/4, 7/6. За девяносто девять минут, двадцатипятилетняя Симона, которая ...
В 1/8 финала St.Petersburg Ladies Trophy, представительница Румынии Симона Халеп переиграла теннисистку из Хорватии Ану Конюх, - 6/4, 7/6. За девяносто девять минут, двадцатипятилетняя Симона, которая ...
Франция. Удачный старт Аслана Карацева на «Челленджера» в Кемпере
На старте «Челленджера», проходящего во французском городе Кемпер, Аслан Карацев (Россия, двадцать три года, ракетка номер «двести пятьдесят пять») обыграл французского ...
На старте «Челленджера», проходящего во французском городе Кемпер, Аслан Карацев (Россия, двадцать три года, ракетка номер «двести пятьдесят пять») обыграл французского ...
Евгений Донской завершил выступление на французском «Челленджере»
На старте «Челленджера», проходящего во французском городе Кемпер, Евгений Донской (Россия, двадцать шесть лет, ракетка номер «сто тридцать два») проиграл другому россиянину, ...
На старте «Челленджера», проходящего во французском городе Кемпер, Евгений Донской (Россия, двадцать шесть лет, ракетка номер «сто тридцать два») проиграл другому россиянину, ...
Джокович посоветовал оценивать российских теннисистов как достойных соперников
Бывший лидер мирового рейтинга, двадцатидевятилетний Новак Джокович (Сербия, atp-номер«два») в преддверии встречи с командой России на командном первенстве «Кубок Дэвиса», ...
Бывший лидер мирового рейтинга, двадцатидевятилетний Новак Джокович (Сербия, atp-номер«два») в преддверии встречи с командой России на командном первенстве «Кубок Дэвиса», ...